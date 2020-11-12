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Covid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

Kastamonu’da, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye 42 bin 750 lira para cezası uygulandı.Kastamonu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Kasım-11 Kasım tarihlerinde maske takmayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 1 kişi hakkında idari işlem tesis edilerek, toplamda 25 kişiye 42 bin 750 lira para cezası kesildiğini açıkladı.Ayrıca açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Kastamonu’da, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye 42 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Kasım-11 Kasım tarihlerinde maske takmayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 1 kişi hakkında idari işlem tesis edilerek, toplamda 25 kişiye 42 bin 750 lira para cezası kesildiğini açıkladı.
Ayrıca açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. Açıklamada, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 16 kişi de Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlarda bulundurulduğu kaydedildi.

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