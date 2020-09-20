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Covid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 94 bin 500 TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerçekleştirilen denetimlerde 30 kişiye toplam 94 bin 500 TL para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Covid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerçekleştirilen denetimlerde 30 kişiye toplam 94 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Covid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Polis, denetim ve aramalarda bir dernek binasında bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.
Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında 30 şahsa, Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 94 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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