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Covid-19 tedbirlerine uymayan 51 şahsa 160 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim esnasında polis, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirledi.
Ekipler, çalışmalar kapsamında Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 51 kişiye toplam 160 bin 650 lira idari para cezası uyguladı.

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