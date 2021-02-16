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Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye ceza

16.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye ceza

Konya’nın Akşehir ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi.Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesi’nde boş bir apartman dairesinde kumar oynandığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesi’nde boş bir apartman dairesinde kumar oynandığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, apartman dairesine giren çıkan kişileri tespit ettikten sonra binaya baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen oyun kağıtları ile para ve yazboza el konulurken içeride kumar oynayan 6 kişiye de kişi başı bin 336 lira olmak üzere toplam 8 bin 16 lira ceza kesildi. Ekipler, içeride bulunan 13 kişiye ise "maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal" suçundan kişi başı 900 lira olmak üzere toplam 11 bin 700 lira ceza yazdı. Ayrıca kumar oynatan Ş.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

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