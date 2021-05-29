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Covid-19 temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı

29.05.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.

Covid-19 temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.

Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.

Filyasyon ekipleri için hazırlanan rehbere göre "yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamıyor".

Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı.

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.

Rehbere göre Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinasıysa, PCR testi yapılmaksızın 14. günün sonunda bitiyor.

Aşılılara da en az 7 gün karantina

Rehberde, iki doz aşı olmuş "temaslı kişilerle" ilgili de güncelleme yapıldı.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

Rehbere göre "Daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası üç ay içinde COVID-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirilir ve yakın temaslı olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınır. Temas sonrası 7. günde yapılan PCR testi negatif olanların karantinası sonlandırılır."

aşı ekipleri

Değişikliğin gerekçesi

Sağlık Bakanlığı, rehberde yaptığı güncellemenin gerekçesini ise "varyant virüslerin yayılımının önüne geçmek" olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de yapılan analizlerde 'B.1.1.7 (İngiltere) varyantının tespit edilme yüzdesi %90'ı aşarak hızla baskın köken haline geldi, özellikle antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen B.1.351 ve P.1 (G. Afrika ve Brezilya) gibi varyantlar da ülkeye girmiş olmakla birlikte halen düşük oranlarda seyrediyor'.

Rehberde değişikliğin gerekçesi şöyle açıklanıyor: "Varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması (reenfeksiyonlar, aşı başarısızlıkları gibi) ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile izolasyon ve karantina süreleri ile birlikte kişiler arası mesafe ve temas sürelerinde düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur."

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