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  4. Covid-19 testi pozitif olduğu halde otobüse binmiş! 48 kişi karantinada

Covid-19 testi pozitif olduğu halde otobüse binmiş! 48 kişi karantinada

15.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da koronavirüs testi pozitif çıktığı halde yolcu otobüsüne binen bir kişi, denetimler sırasında yakayı ele verdi. Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan F.B, buna rağmen Adana'ya gitmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsüne bindi.

Karaman-Konya kara yolunda denetleme yapan polis ekipleri otobüsü durdurdu.

HES KODU SORGUSUNDA FARK EDİLDİ

Yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, F.B'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine uygulama noktasına sevk edilen filyasyon ekipleri, polis eşliğinde yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

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48 KİŞİ KARANTİNADA!

Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.

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AA

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Karaman karantina

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