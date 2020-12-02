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Covid-19 testi ücretinde yüksek fiyat uyarısı!

02.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Covid-19 testi ücretinde yüksek fiyat uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Covid-19 test ücretinin 10 TL'nin altında olduğunu duyurmuştu. Ancak covid-19 testinin 250 lira gibi fiyatlara satıldığını söyleyen Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu durumun hukuka ve aşırı yararlanma (gabin) yasağı denen kurala aykırı olduğuna dikkat çekti. Yeniocak, fahiş fiyat uygulaması nedeniyle mağdur edilen kişilerin kurumlara dava açma hakkı olduğunu belirtti.

Koronavirüs testi için talep edilen yüksek ücretlerin geri alınabileceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bir şeyi satan kişinin müşterinin zor durumda kalmasından yararlanarak ücretlerde yaptığı artışın hukukumuzda aşırı yararlanma (gabin) yasağı denilen kurala aykırı olduğunu belirtti.

BİR YIL İÇİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN!

Bu kurala göre mağdur kişilerin ödediği fazla miktarın iadesini talep edebileceğini söyleyen Umut Yeniocak “Bunun için, bir yıl içinde tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekir. Sağlık Bakanlığının 250 TL tavan ücret belirlemiş olması, mağdur kişilerin bu davayı açma haklarını ortadan kaldırmaz” dedi.

Peki koronavirüs testi nerede ve kimlere yaptırılıyor? Bazı semptomlara bakılarak yapılan koronavirüs testi kimlere hangi belirtiler sonucu yapılıyor? İşte koronavirüs testi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPTIRILIYOR?

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor.

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KORONAVİRÜS TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Test, ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte sonuçlanıyor.

KORONAVİRÜS TESTİ KESİN TANI KOYUYOR MU?

Bahsettiğimiz gibi çok fazla bileşen var laboratuvar aşamalarında. Testlerle ilgili halkımız tarafından hiçbir güvensizlik olmasın, kanıta dayalıdır ve test sayısı arttırılarak devam edecektir.

TESTİ NERELERDE YAPTIRABİLİYORUZ?

Ateş, öksürük gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

BU TESTİN YAPILMASI İÇİN HANGİ BELİRTİLERİN OLMASI LAZIM?

Kişinin eğer şikâyeti varsa, belli bir yaş üzerindeyse veya bilinen bir koronavirus hastası ile teması var ise hastaneye başvurması gerekiyor.

KORONAVİRÜSTEN ŞÜPHE EDENLER NE YAPMALI?

14 gün evde kalmayı ve 14 kuralı unutmamak gerekiyor bu süreçte. Öksüren veya ateşi olan birisiyle temasınız olduysa veya sizde ateş, öksürük, kırgınlık, nefes almada sıkıntı oluyorsa bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Bütün eşyalarını ayırarak evde, odalarında oturmalılar, ev hapsine dönüştürmeliler. Bu bulaşma zincirini engellememiz gerekiyor. Hele ki çevrenizde akciğer hastalığı olan, astım, kalp hastalığı, şeker hastalığı veya altta yatan başka hastalıklara sahip olan erişkin ya da çocuk varsa. Biz iyi olsak da onlarla temasımızla bu hastalığı ağır geçirmelerine yol açabiliriz.

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