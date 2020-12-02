Covid-19 testi ücretinde yüksek fiyat uyarısı!

Koronavirüs testi için talep edilen yüksek ücretlerin geri alınabileceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bir şeyi satan kişinin müşterinin zor durumda kalmasından yararlanarak ücretlerde yaptığı artışın hukukumuzda aşırı yararlanma (gabin) yasağı denilen kurala aykırı olduğunu belirtti.

BİR YIL İÇİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN!

Bu kurala göre mağdur kişilerin ödediği fazla miktarın iadesini talep edebileceğini söyleyen Umut Yeniocak “Bunun için, bir yıl içinde tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekir. Sağlık Bakanlığının 250 TL tavan ücret belirlemiş olması, mağdur kişilerin bu davayı açma haklarını ortadan kaldırmaz” dedi.

Peki koronavirüs testi nerede ve kimlere yaptırılıyor? Bazı semptomlara bakılarak yapılan koronavirüs testi kimlere hangi belirtiler sonucu yapılıyor? İşte koronavirüs testi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPTIRILIYOR?

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor.