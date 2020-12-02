Covid-19 testi ücretinde yüksek fiyat uyarısı!

Koronavirüs testi için talep edilen yüksek ücretlerin geri alınabileceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bir şeyi satan kişinin müşterinin zor durumda kalmasından yararlanarak ücretlerde yaptığı artışın hukukumuzda aşırı yararlanma (gabin) yasağı denilen kurala aykırı olduğunu belirtti.
Bu kurala göre mağdur kişilerin ödediği fazla miktarın iadesini talep edebileceğini söyleyen Umut Yeniocak “Bunun için, bir yıl içinde tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekir. Sağlık Bakanlığının 250 TL tavan ücret belirlemiş olması, mağdur kişilerin bu davayı açma haklarını ortadan kaldırmaz” dedi.
Peki koronavirüs testi nerede ve kimlere yaptırılıyor? Bazı semptomlara bakılarak yapılan koronavirüs testi kimlere hangi belirtiler sonucu yapılıyor? İşte koronavirüs testi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor.
Test, ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte sonuçlanıyor.
Bahsettiğimiz gibi çok fazla bileşen var laboratuvar aşamalarında. Testlerle ilgili halkımız tarafından hiçbir güvensizlik olmasın, kanıta dayalıdır ve test sayısı arttırılarak devam edecektir.
Ateş, öksürük gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
Kişinin eğer şikâyeti varsa, belli bir yaş üzerindeyse veya bilinen bir koronavirus hastası ile teması var ise hastaneye başvurması gerekiyor.
14 gün evde kalmayı ve 14 kuralı unutmamak gerekiyor bu süreçte. Öksüren veya ateşi olan birisiyle temasınız olduysa veya sizde ateş, öksürük, kırgınlık, nefes almada sıkıntı oluyorsa bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Bütün eşyalarını ayırarak evde, odalarında oturmalılar, ev hapsine dönüştürmeliler. Bu bulaşma zincirini engellememiz gerekiyor. Hele ki çevrenizde akciğer hastalığı olan, astım, kalp hastalığı, şeker hastalığı veya altta yatan başka hastalıklara sahip olan erişkin ya da çocuk varsa. Biz iyi olsak da onlarla temasımızla bu hastalığı ağır geçirmelerine yol açabiliriz.
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