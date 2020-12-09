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  4. Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı

Covid - 19 testleri pozitif olan baba-oğul çevirmede yakalandı

09.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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19) testi pozitif olan ve karantinada bulunması gereken baba oğul polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı İstanbul istikametinde araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi.

19) testi pozitif olan ve karantinada bulunması gereken baba oğul polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı İstanbul istikametinde araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi. Uygulama esnasında durdurulan bir araçta bulunan 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif olduğu ve karantinada bulunmaları gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri karantinada olması gereken baba N.K. ile oğlu Ü.K. için filyasyon ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri karantinada olması gereken baba ve oğlu evlerine ulaştırdı. Karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan iki kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında işlem uygulanırken, sürücü N.K.’ya emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle 132 lira ceza yazıldı.

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