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Covid-19'u atlatamayan ünlü senarist intihar etti

18.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de de çok sevilen ve izlenen Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer, koronavirüs geçirdikten sonra yaşadığı süreci kaldıramayarak intihar etti.

Covid-19'u atlatamayan ünlü senarist intihar etti

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer'in, Covid-19'la 13 ay mücadele ettikten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Ünlü Amerikan dizisi Dawson's Creek'in yanı sıra Wasteland adlı televizyon dizisinin de senaristleri arasında yer alan Ferrer'in, Nisan 2020'de corona virüsüyle enfekte olduğu öğrenildi.

Covid-19'u atlatamayan ve sağlık durumu iyice kötüleşen Heidi Ferrer'in 26 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde intihar ettiği açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İntihar
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