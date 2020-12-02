COVID-19’u evde geçirenler nelere dikkat etmeli?

COVID-19 olan kişinin evde diğer aile bireylerinden izole bir odada olması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Hasta bir süre ayrı bir odada yaşamalı.Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda mutlaka maske takılmalı. Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı, havlu, bardak gibi kişisel eşyalar kesinlikle ortak kullanılmamalı” hatırlatmasında bulundu.

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığında evde kalınması, ev içinde de aile bireylerine hastalığın bulaştırılmaması için izole bir şekilde yaşamak oldukça önemli.

İZOLASYON NASIL OLMALI?

COVID-19’a yakalanan kişinin hastalığı aile bireylerine bulaştırmamak için kendini mutlaka evde ayrı bir odada izole etmesi gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19 hasta ve yakınlarına evde izolasyon için önerilerde bulundu:

-Hasta mutlaka ayrı bir odada izole olmalı, evin diğer bireyleriyle temas etmemeli.

-Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı.

-Hastanın ilaçlarını düzenli alması sağlanmalı, hekimin verdiği ilaç ve vitaminler doğru bir şekilde ve zamanında kullanılmalı.

-Hasta odasından çıkmamalı, yemeğini odasında yemeli.

-Hastanın odasına girerken hasta ve yakını mutlaka maskeli olmalı. Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda odada yapılacak iş tamamlandıktan sonra odada oyalanılmamalı. Zorunda olunmayan durumlarda hastanın odasında kesinlikle kalınmamalı.

-Hastanın odasından çıkması gereken durumlar olabilir, öyle durumlarda odadan maskesiz çıkmamak çok önemli.

-Havlu, bardak gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı.

-Banyo ortak kullanılıyorsa kapı kolu, musluk kolu gibi temas edilen alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.

-Hasta kişinin çamaşırları ayrı olarak ve en az 60 derecede yıkanmalı.

-Hastanın kullandığı bardak, tabak, kaşık ve çatallar ayrı ve en az 60 derecede yıkanmalı.

-Hastanın bol su içmesi sağlanmalı, sağlıklı beslenmesine dikkat edilmeli.

-Hastaya fiziksel olarak destek olunması gerekiyorsa mutlaka maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Maskeler ise her -kullanımdan sonra çöpe atılmalı, sonrasında eller yıkanıp dezenfekte edilmeli.



