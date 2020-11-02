Covid-19'u yenen ambulans şoförü: Nefesim gidiyordu, ölümü hissettim!

Diyarbakır'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerde koronavirüs vakalarından hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), zorlu geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görevinin başına döndü. Altunay, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Kimseyle temas kurmamak için tek başıma köye gittim. Çok acı çektim. Ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Şimdi görevimin başındayım? dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz'da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı. Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.