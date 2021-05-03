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Covid-19’un sıfır noktasında binlerce kişi ile müzik festivali

03.05.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımı ile dün Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı.

Covid-19’un sıfır noktasında binlerce kişi ile müzik festivali

Çin’in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmişti. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, Wuhan’da binlerce kişi müzik festivaline katıldı.

MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ EĞLENDİLER

Çin’de 5 günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı’nın ilk gününde Wuhan’daki Garden Expo’da iki gün sürecek olan Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı. Festivale katılan binlerce kişi maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde doyasıya dans ederek eğlendi. Festival geçtiğimiz sene ise Covid-19 nedeni ile çevrimiçi olarak yapılmıştı.

Organizatörler, festivale dün yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını ifade etti. Festivale katılan ve Wuhan’da ikamet eden 23 yaşındaki Gao Yuchen, "Geçen yıl koronavirüsten mustariptik. Bugün bulunduğumuz yere gelmek kolay olmadı. Buradaki insanlar büyük çaba sarf ettiler ve büyük bir bedel ödedi. Bu yüzden burada olduğum için çok heyecanlıyım” dedi.

CUMARTESİ GÜNÜ SADECE 16 VAKA TESPİT EDİLDİ

Çin’de cumartesi günü 16 yeni vaka tespit edilirken, tespit edilen yeni vakaların çoğunu yurtdışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Çin’de toplam vaka sayısı 90 bin 671’e ulaşırken, salgının başından bu yana 4 bin 636 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından cumartesi günü açıklanan verilere göre, dün ülke genelinde yaklaşık 11,6 milyon Covid-19 aşısı uygulandığı ve uygulanan toplam aşı sayısının 265 milyonu aştığı belirtildi.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 153 milyon 337 bin 974’e, toplam can kaybı ise 3 milyon 212 bin 694’e ulaştı. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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