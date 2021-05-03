Covid-19’un sıfır noktasında binlerce kişi ile müzik festivali

Çin’in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmişti. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, Wuhan’da binlerce kişi müzik festivaline katıldı.

MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ EĞLENDİLER

Çin’de 5 günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı’nın ilk gününde Wuhan’daki Garden Expo’da iki gün sürecek olan Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı. Festivale katılan binlerce kişi maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde doyasıya dans ederek eğlendi. Festival geçtiğimiz sene ise Covid-19 nedeni ile çevrimiçi olarak yapılmıştı.

Organizatörler, festivale dün yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını ifade etti. Festivale katılan ve Wuhan’da ikamet eden 23 yaşındaki Gao Yuchen, "Geçen yıl koronavirüsten mustariptik. Bugün bulunduğumuz yere gelmek kolay olmadı. Buradaki insanlar büyük çaba sarf ettiler ve büyük bir bedel ödedi. Bu yüzden burada olduğum için çok heyecanlıyım” dedi.