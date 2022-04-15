COVID-19 Vakaları 500 Milyonu Geçti

Dünya genelinde Corona virüsüne bağlı vaka sayıları 500 milyonu geçti. Omicron varyantının alt varyantı BA.2, Avrupa ve Asya’da birçok ülkede hızla yayılıyor.

Çin’de rekor sayıdaki enfeksiyonlardan ve Avrupa’da vaka sayılarının artmasından BA.2’nin yüksek bulaşıcılığı sorumlu tutuluyor. BA.2’ye ‘‘gizli varyant’’ denilmesinin nedeni ise diğer varyantlara göre tespit edilmesinin daha zor olması.

Reuters haber ajansının verilerine göre Güney Kore günlük ortalama vaka sayısında 182 bin yeni enfeksiyon ile dünyada birinci sırada. Güney Kore’deki vakalar dünyadaki her dört vakadan birini oluşturuyor.

Çin’in Wuhan’dan sonra gördüğü en kötü dalga

Şanghay, virüsün Wuhan’da 2019’da ortaya çıkmasından bu yana Çin’in gördüğü en kötü salgın dalgasıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar 25 bin vaka kayıtlara geçti. Kentin karantina uygulaması çocukları ailelerinden ayırdığı ve semptom göstermeyen vakaları, gösterenlerle birarada tuttuğu için eleştiriliyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde yeni vakalarda yavaş bir artış, bazılarında ise azalma görülüyor. Ancak Reuters’a göre bölgede her iki günde bir hala 1 milyondan fazla vaka kayıtlara geçiyor.

Almanya’da yeni vakaların yedi günlük ortalaması Mart ayındaki zirvenin ardından yüzde 59 düştü. İngiltere ve İtalya’da da yeni vaka sayılarında azalma sürüyor, Fransa ise sabit bir seyir izliyor.

ABD’yi yeni bir dalga vurur mu?

ABD genelinde COVID-19 vakaları Ocak ayında rekor düzeyde artmasının ardından büyük oranda düşmüş durumda. Ancak Asya ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde artan vakalar ABD’de de yeni bir dalga endişesine neden oldu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hafta başında yaptığı açıklamada BA.2 alt varyantının ülkedeki her dört Corona virüsü vakasından en az üçünü oluşturduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise BA.2, dünya genelindeki vakaların yüzde 86’sını oluşturuyor. Omicron’un diğer alt varyantları olan BA.1 ve BA.1.1’den daha bulaşıcı olan BA.2’nin daha ağır hastalığa ise neden olmadığı belirtiliyor.

ABD pandeminin başından bu yana 80 milyon 410 bin ile en yüksek vaka sayısına sahip. ABD’yi 43 milyon 40 binle Hindistan ve 30 milyon 140 binle Brezilya izliyor.

2020’den bu yana dünyadaki COVID-19 vakalarının yüzde 37’si Avrupa’da, yüzde 21’i Asya’da ve yüzde 17’si Kuzey Amerika’da görüldü.

Pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 6 milyon 500 bin kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybı ABD’de. ABD’yi Rusya, Brezilya ve Hindistan izledi.

Bilimadamları virüsün neden olabileceği zararı önlemenin en iyi yolunun aşı olmak olduğuna dikkat çekmeye devam ediyor.

Reuters haber ajansının Our World in Data internet sitesinden aldığı verilere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 64’ü en az bir doz COVID aşısı olurken düşük gelirli ülkelerde bu rakam yalnızca yüzde 14,8.

‘‘5-11 yaş arasında üçüncü doz önemli koruma sağlıyor’’

Öte yandan aşı üreticileri COVID-19’un yeni varyantları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Pfizer/BioNTech, aşısının üçüncü dozunun yaşları 5 ile 11 arasında değişen sağlıklı çocuklarda COVID-19’un Omicron varyantına karşı önemli koruma sağladığını açıkladı.

İlaç firmaları, kan serumu analizlerine göre takviye doz aşı olan bazı çocuklarda, Omicron’u nötralize eden antikorların 36 kat arttığını bildirdi.

Takviye yani üçüncü doz aşının COVID-19’un orijinal versiyonuna karşı antikorları ise altı kat arttırdığı kaydedildi.

Orta-ileri düzeydeki deneyde 10 mikrogramlık takviye doz, yaşları 5 ile 11 arasında değişen 140 sağlıklı çocuk üzerinde güvenlik ve bağışıklık açısından inceleniyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, verilerin üçüncü doz aşının, bu yaş grubunda virüse karşı yüksek düzeyde koruma sağlama işlevini güçlendirdiğini gösterdiğini belirtiyor.

Şirketler gelecek günlerde, 5-11 yaş arası için takviye dozun acil durum kullanım ruhsatı için başvurmayı planlıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu yılın başında 12 ile 15 yaş arası ve bağışıklık sistemi zayıf 5 ile 11 yaş arası çocuklar için aşının üçüncü dozuna onay vermişti.

CDC verilerine göre ABD’de yaşları 5 ile 11 arasında değişen en az 8 milyon çocuk tam aşılı. ABD’de yapılan Pfizer/BioNTech ve Moderna firmalarının elçi RNA aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Bu aşıların iki dozunu olanlar tam aşılı olarak değerlendiriliyor.

