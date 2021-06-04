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COVID-19 Virüsünün Çıkış Noktasına Dair Tartışmalar Sürüyor

04.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Çin’den, Wuhan şehrinde hastalığın başlangıç noktası olduğu düşünülen viroloji laboratuvarında çalışanların, tıbbi kayıtlarını yayımlamasını istedi

COVID-19 Virüsünün Çıkış Noktasına Dair Tartışmalar Sürüyor

Corona virüsü salgınının nasıl başladığına dair tartışmalar ve araştırmalar devam ediyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Çin’den, Wuhan şehrinde hastalığın başlangıç noktası olduğu düşünülen viroloji laboratuvarında çalışanların, tıbbi kayıtlarını yayımlamasını istedi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Dr. Fauci “2019 yılında hastalandıkları söylenen 3 çalışanın tıbbi kayıtlarını görmek isterim. Gerçekten hastalandılar mı? Eğer öyleyse onları hasta eden neydi?” dedi.

Öte yandan ABD istihbarat kurumları virüsün çıkış noktasına ilişkin araştırmalarını da sürdürüyor. Viroloji laboratuvarında çalışan kişilerden bazılarının ilk COVID-19 vakası görülmeden önce ciddi şekilde rahatsızlandıklarına dair iddialar araştırılıyor.

Buna karşın Çinli yetkililer COVID-19’un Wuhan’dan önce başka bölgelerde ortaya çıktığını hatta Çin’e bile yurtdışından gelmiş olabileceğini söyleyerek iddiaları sert bir biçimde reddediyorlar. Çinli yetkililer virüsün Çin’e donmuş gıdalar ya da yaban hayvanları ticareti yoluyla gelmiş olabileceğini savunuyorlar.

Financial Times gazetesine konuşan Dr. Fauci’yse COVID-19 virüsünün doğrudan insanlardan hayvanlara bulaştığını ve laboratuvar çalışanları aracılığıyla da diğer insanlara geçerek küresel bir salgına dönüştüğüne inandığını söylüyor.

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