Covid-19: Wuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 'resmi verilerin 10 katı olabilir'

Koronavirüsün tespit edildiği ilk yer olan Çin'in Wuhan kentinde sanılandan çok daha fazla kişinin virüse yakalanmış olabileceği açıklandı.
Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan'da kent nüfusunun yüzde 5'inin virüse yakalanmış olabileceğine işaret ediyor.
Bu oran, Wuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının yaklaşık 500.000 olabileceği anlamına geliyor.
Açıklanan bu son tahminler, Wuhan'daki resmi vaka sayısının 10 katı. Kentte bugüne kadar 50.354 Covid-19 vakası kayda geçirilmişti.
Semptom göstermeyen vakalar, Çin'in resmi vaka sayılarında yer almıyor.
Çin hükümeti aylar süren müzakereler sonrası Wuhan'a gönderilecek olan heyete izin vermişti. Heyetin Ocak ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Çin hükümeti aylar süren müzakereler sonrası Wuhan'a gönderilecek olan heyete izin vermişti. Heyetin Ocak ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.