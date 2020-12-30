Covid-19: Wuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 'resmi verilerin 10 katı olabilir'

Yapılan araştırmada Wuhan kentinde ve Wuhan'ı da kapsayan Hubei bölgesinin yanı sıra Pekin ile Şangay'da yaşayan toplam 34.000 kişiden örnekler alındı.

Koronavirüse karşı antikor geliştirme oranı Wuhan'da yüzde 4,43 olurken, Hubei bölgesinde aynı oran yüzde 0,44'te kaldı.

Son araştırma sonuçları, uluslararası bir heyetin Wuhan'a ziyaretinden hemen önce geldi.

Heyet, koronavirüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığını incelemek üzere Wuhan'da çalışmalar yürütecek ve Dünya Sağlık Örgütü'ne sunmak üzere bir rapor hazırlayacak.