COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesindeki Patlamada Can Kaybı Sayısı Arttı

Gaziantep’te özel bir hastanenin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesinde, bu sabah 04.45’te meydana geldiği tespit edilen patlama sonrası olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama sonrası Corona virüs yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 kişi hayatını kaybederken, servisteki 13 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Olay sonrası hastane yönetiminden yapılan basın duyurusunda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Öte yandan konuyla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada “SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı çalışması sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında bir olmak üzere toplam sekiz hasta hayatını kaybetti. Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlenirken, yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” denildi.