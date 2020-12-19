COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesindeki Patlamada Can Kaybı Sayısı Arttı

Gaziantep’te özel bir hastanenin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi.
Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesinde, bu sabah 04.45’te meydana geldiği tespit edilen patlama sonrası olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Patlama sonrası Corona virüs yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 kişi hayatını kaybederken, servisteki 13 hasta diğer hastanelere sevk edildi.
Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
Olay sonrası hastane yönetiminden yapılan basın duyurusunda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Öte yandan konuyla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada “SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı çalışması sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında bir olmak üzere toplam sekiz hasta hayatını kaybetti. Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlenirken, yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” denildi.
Konuyla ilgili Gaziantep Valiligi de bir açıklama yayımladı. Valilik açıklamasında “Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz” denildi.
Sağlık Bakanı’nından açıklama
Öğle saatlerinde Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kaybı sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, olayın takipçisi olduklarını belirtti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada “Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gideceği belirtildi.
Diğer yandan yaralıların tedavileri devam ederken olayda hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cenazeler yapılacak otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.