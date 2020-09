'Covid-19, yolcu gemisi sektörünü vurdu, Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü'

Sadece Aliağa'da bu yıl milyon ton hurda metal elde edilmesinin beklendiği kaydediliyor.

7news sitesine göre, dünyanın en büyük yolcu gemisi şirketi Carnival'in filosunun yaklaşık yüzde 20'sini elinden çıkarma kararı aldığını, her biri yüz milyonlarca dolar değerinde olan Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Fantasy ve Royal Caribbean's Monarch of the Seas gemilerinin hurda fiyatına satıldığı bilgisine yer veriliyor.

Gemilerin çoğunun ekonomik ömürlerini tamamlamadan 15 yıl önce emekli edildiği ve bunların sektör tarafından 'yeşil' kabul edilmediği, yani asbest gibi zararlı maddeler içermediği vurgulanıyor.