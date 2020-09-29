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'Covid-19, yolcu gemisi sektörünü vurdu, Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü'

29.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Avustralya medyası, Covid-19 salgınında dünya genelinde turizmin ağır darbe almasıyla erken emekliliğe sevk edilen lüks yolcu gemilerinin hurdalıklarda son bulmaya başladığını ve Türkiye'nin dev bir gemi mezarlığına döndüğünü yazdı.

'Covid-19, yolcu gemisi sektörünü vurdu, Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü'

Avustralya medyası, Covid-19 salgınında dünya genelinde turizmin ağır darbe almasıyla erken emekliliğe sevk edilen lüks yolcu gemilerinin hurdalıklarda son bulmaya başladığını ve Türkiye'nin dev bir gemi mezarlığına döndüğünü yazdı.

7news sitesinde salgından önce 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan sektörün içine düştüğü durumla ilgili haberde, birçok geminin son yolculuklarını İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine yaptıkları belirtildi.

Gemiler burada, mobilya ve yedek parça olarak kullanılabilecek donanımları söküldükten sonra hurda metale dönüştürülüyor.

Haberde bir geminin yüzde 98'inin, bin kadar çalışanın sekiz aylık çabasıyla hurda metale dönüştürülebildiği belirtiliyor.

'Aliağa küresel mali krizdekinden sonraki en iyi dönemini yaşıyor'

Haberde Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin Yunan gemicilik sektörünün çöktüğü küresel mali krizden sonraki en iyi dönemini yaşadığı, dünya genelindeki birçok şirketin gemilerini buraya gönderdiği vurgulanıyor.

Habere göre Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yöneticilerinden Ersin Kaptan (Çeviker) "Ne zaman deniz turizmi sektöründe bir kriz olsa, kriz bizim sektörde tersine çevriliyor. Bu böyle olmaya devam edecek. Türk gemi geri dönüşüm sanayi, gemi sökümünün tek adresi olacak" diyor.

Sadece Aliağa'da bu yıl milyon ton hurda metal elde edilmesinin beklendiği kaydediliyor.

yolcu gemisi

7news sitesine göre, dünyanın en büyük yolcu gemisi şirketi Carnival'in filosunun yaklaşık yüzde 20'sini elinden çıkarma kararı aldığını, her biri yüz milyonlarca dolar değerinde olan Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Fantasy ve Royal Caribbean's Monarch of the Seas gemilerinin hurda fiyatına satıldığı bilgisine yer veriliyor.

Gemilerin çoğunun ekonomik ömürlerini tamamlamadan 15 yıl önce emekli edildiği ve bunların sektör tarafından 'yeşil' kabul edilmediği, yani asbest gibi zararlı maddeler içermediği vurgulanıyor.

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