COVID-19’la mücadelede plazma tedavisi umut veriyor

Ancak kesin sonuçlar için araştırmalar sürdürülecek.Çin'de yapılan bir araştırma, durumu ağır COVID-19 hastalarına uygulanan immün plazma tedavisinin başarı vadettiğini ortaya koydu. Plazma tedavisinde, COVID-19 geçirdikten sonra iyileşen ve vücudu bağışıklık kazanmış olan kişilerin kanından alınan antikorlar hasta kişiye naklediliyor.

ABD Bilimler Akademisinin online dergisi PNAS'ta sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, immün plazma tedavisi uygulanan COVID-19 hastalarının durumunda transfüzyondan sonraki üç gün içinde iyileşme gözlemlendi. Çinli bilim insanlarının 10 hasta üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda, plazma terapisinin, durumu ağır COVID-19 hastalarının tedavisinde önemli bir potansiyel oluşturduğu ve hastaların toleransının iyi olduğu belirtildi.

Plazma tedavisinin Almanya'da da uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Hastalığı geçirmelerinin ardından virüse karşı bağışıklık kazanan kişiler aranıyor. Bu kişilerin kanından alınacak antikorların, durumu ağır COVID-19 hastalarına nakledilmesi öngörülüyor. Erlangen Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Tıbbı Yöneticisi Holger Hackstein, Çin'de edinilen deneyimlere işaret ederek bu tedavinin hastalık sürecinin hafifletilmesine ve süresinin kısatılmasına katkı sağladığını belirtti.