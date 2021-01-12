Covid 19’lu anne çocuğunu eski eşine emanet etti, çocuğunu göremez oldu

Trabzon’da Korona virüs hastalığına yakalanan bir anne, velayeti kendisinde olan çocuğunu ayrı yaşadığı eşine tedbiren emanet ettikten sonra çocuğunu göremeyince karakola giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan S.A. adlı bir anne Korona virüs hastalığına yakalandı. Bunun üzerine anne S.A. velayeti altında bulunan çocuğunu hastalığı geçene kadar tedbiren ayrı yaşadığı eşi olan S.A.’ya (45) bakması için verdi. Baba S.A. eski eşinin tedavisi bitmesine ve sağlığına kavuşmasına rağmen çocuğu, bir süre sonra velayet sahibi olan eski eşine göstermeyerek anneye tehdit ve hakarette bulundu.

Anne S.A.’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

