HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Covid 19’lu anne çocuğunu eski eşine emanet etti, çocuğunu göremez oldu

Covid 19’lu anne çocuğunu eski eşine emanet etti, çocuğunu göremez oldu

12.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da Korona virüs hastalığına yakalanan bir anne, velayeti kendisinde olan çocuğunu ayrı yaşadığı eşine tedbiren emanet ettikten sonra çocuğunu göremeyince karakola giderek şikayetçi oldu.Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan S.A.

Trabzon’da Korona virüs hastalığına yakalanan bir anne, velayeti kendisinde olan çocuğunu ayrı yaşadığı eşine tedbiren emanet ettikten sonra çocuğunu göremeyince karakola giderek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan S.A. adlı bir anne Korona virüs hastalığına yakalandı. Bunun üzerine anne S.A. velayeti altında bulunan çocuğunu hastalığı geçene kadar tedbiren ayrı yaşadığı eşi olan S.A.’ya (45) bakması için verdi. Baba S.A. eski eşinin tedavisi bitmesine ve sağlığına kavuşmasına rağmen çocuğu, bir süre sonra velayet sahibi olan eski eşine göstermeyerek anneye tehdit ve hakarette bulundu.
Anne S.A.’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranıyordu! Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranıyordu!
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranan terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranıyordu!

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon

Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü

Dev yolcu gemisinin yarı gövdesi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Boğaz'da heyecanlı anlar: Dev geminin yarısı böyle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.