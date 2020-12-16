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Covid-19’u atlattı, traktör altında can verdi

16.12.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan yaşlı bir adam, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan yaşlı bir adam, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günler içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi yapılan 70 yaşındaki Akif Şafak, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı. 45 K 1782 plakalı traktörü ile tarlasına doğru seyir halinde olan Şafak, patika ve dik bir yolda traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı. Kazayı gören mahalleli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şafak’ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan acı haberi alıp olay yerine akın eden Şafak’ın yakınları ile mahalleli vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Salgın hastalığını yenerek normal sağlığına kavuşmasının ardından 2 gün sonra elim bir kazada yaşamını yitiren Şafak’ın acı haberi, Börtlüce Mahallesi’ni de yasa boğdu.

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