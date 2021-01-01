Covid-19'un yeni varyantları hakkında neler biliniyor?

İngiltere'den sonra ABD'de Colorado ve California'da da koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması bilim insanlarını, biran önce bu daha hızlı bulaştığı düşünülen mutasyonun özelliklerini anlamaya yöneltti.

Aralık ayında İngiltere'nin önemli bi kısmında vakaların önemli bir kısmını oluşturduğu açıklanan B.1.1.7 adlı varyant nedeniyle çok sıkı kapatma önlemleri açıklanmış ve birçok ülke kapılarını İngiltere'ye kapatmıştı.

O zamandan bu yana bu mutasyon Çin ve bazı Avrupa ülkelerinin yanısıra Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado ve California'da da tespit edildi.

Güney Afrika'da ise doktorlar ve araştırmacılar yeni bir varyantın, Covid-19'un ikinci dalgadaki hızlı yayılışında ne kadar rolü olduğunu anlamaya çalışıyor.

Bu varyanta da B.1.351 adı verildi ve ilk kez Ekim ayında görüldüğü kayıtlara geçti.

Bu konuda bilim insanlarının elindeki veriler, bilinenler ve henüz kesinleşmemiş varsayımları Wall Street Journal'ın haberinden özetledik.

Viral varyant ne demek?

Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türlere viral varyant deniyor.