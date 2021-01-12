Covid: 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu Vaka ve ölüm sayılarında büyük artış olan ülkede kuralların daha da sıkılaştırılması ve mevcut kuralların daha sıkı bir şekilde uygulanması da gündemde.

Geçen yıl ülkede 697 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, önceki beş yılın ortalaması temel alındığında, beklenenden 91 bin kişi daha fazla.

Bu, oransal olarak yüzde 15'lik bir artış ve 75 yıldan uzun süredir ek ölümlerde en büyük yükselme anlamına geliyor.

Yaş ve nüfus büyüklüğü dikkate alındığında ise 2020'de, 2000'li yılların ortasından bu yana en fazla ölüm görüldü.

"Yaşa standardize edilmiş ölüm" diye bilinen bu ölçme yöntemi, nüfus büyümesini ve yaşlanmayı da hesaba katıyor.

Kamı sağlığı ve tedavilerin geliştirilmesi için çalışan King's Fund adlı hayır kurumunun genel müdürü Richard Murray, son dönemde vaka ve ölümlerde görülen artışla manzaranın büyük ihtimalle daha da kötüleşeceğini söyledi.

Murray, "İngiltere'de dünyadaki en büyük ek ölüm oranları söz konusu. Milyonda kişi başına görülen ek ölümler çoğu diğer Avrupa ülkesi ve ABD'den kötü. Tam olarak neyin yanlış gittiğini bulmak için bir soruşturma gerekecek ama hatalar yapıldı. Salgınlarda hatalar yaşamlara mal olur. Sokağa çıkma kısıtlaması kararları hep geç geldi. Hükümet diğer ülkelerin geçmişte yaptığı hatalardan ya da deneyimlerden ders almadı" dedi.