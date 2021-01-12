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Covid: 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu

12.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Covid: 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu Vaka ve ölüm sayılarında büyük artış olan ülkede kuralların daha da sıkılaştırılması ve mevcut kuralların daha sıkı bir şekilde uygulanması da gündemde.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrası en çok ek ölümün görüldüğü yıl oldu Vaka ve ölüm sayılarında büyük artış olan ülkede kuralların daha da sıkılaştırılması ve mevcut kuralların daha sıkı bir şekilde uygulanması da gündemde.

Geçen yıl ülkede 697 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, önceki beş yılın ortalaması temel alındığında, beklenenden 91 bin kişi daha fazla.

Bu, oransal olarak yüzde 15'lik bir artış ve 75 yıldan uzun süredir ek ölümlerde en büyük yükselme anlamına geliyor.

Yaş ve nüfus büyüklüğü dikkate alındığında ise 2020'de, 2000'li yılların ortasından bu yana en fazla ölüm görüldü.

"Yaşa standardize edilmiş ölüm" diye bilinen bu ölçme yöntemi, nüfus büyümesini ve yaşlanmayı da hesaba katıyor.

Kamı sağlığı ve tedavilerin geliştirilmesi için çalışan King's Fund adlı hayır kurumunun genel müdürü Richard Murray, son dönemde vaka ve ölümlerde görülen artışla manzaranın büyük ihtimalle daha da kötüleşeceğini söyledi.

Murray, "İngiltere'de dünyadaki en büyük ek ölüm oranları söz konusu. Milyonda kişi başına görülen ek ölümler çoğu diğer Avrupa ülkesi ve ABD'den kötü. Tam olarak neyin yanlış gittiğini bulmak için bir soruşturma gerekecek ama hatalar yapıldı. Salgınlarda hatalar yaşamlara mal olur. Sokağa çıkma kısıtlaması kararları hep geç geldi. Hükümet diğer ülkelerin geçmişte yaptığı hatalardan ya da deneyimlerden ders almadı" dedi.

Police patrol on horseback through St James

Başbakan Johnson'a 'sosyal mesafeyi artır' baskısı

Öte yandan, koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinden sonra, vaka ve ölüm sayılarında büyük artış olan İngiltere'de, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mevcut kuralların daha sıkı bir şekilde uygulanması gündemde.

Başbakan Boris Johnson, virüsün yayılmasına engel olmak için konulması gereken sosyal mesafeyi artırması için baskı altında.

Bilim Kurulu sosyal mesafenin pratikte üç metreye çıkarılması için tavsiyede bulunurken, Sağlık Bakanı Matt Hancock kurallara uymayanları kınadı. Hancock, "gerekirse ek önlemler almanın" ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hükümetin baş sağlık danışmanı ChrisWitty de, dışarıda temas da dahil Covid önlemlerini "ikiye katlama" zamanının geldiğini söylerek bakana destek verdi.

Bir hükümet sözcüsü ise üç metre kuralının getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Şu anda sosyal mesafe kurallarını değiştirme planı yok ancak her seçenek değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

Londra Emniyet Müdürü: Polisler, partileri dağıtmak zorunda kalıyor

BBC'ye konuşan Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick de, başkentteki hastanelerin artan hasta sayısıyla başa çıkmaya zorlanmasına karşın, polislerin partileri dağıtmak zorunda kaldığını söyledi.

Polis güçlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse ise Dame Cressida Dick'in "para cezalarının giderek artan bir ihtimal olduğu" yönündeki çıkışına destek verdi.

Londra Emniyet Müdürü, memurlarının partileri basmak zorunda kaldığını söyledi.

BBC'ye konuşan Malthouse "Bunu ciddiye almayan küçük azınlığa, artık ciddiye almaları çağrısında bulunuyoruz ve almazlarsa polis tarafından para cezası almaları ihtimalinin daha da arttığını söylüyoruz. Bu mevcut önlemler, eğer hepimiz bunlara uyarsak, teoride sayıları azaltmaya yeterli. Böylece de Şubat ortasından itibaren önlemleri gevşetebiliriz" dedi.

Malthouse, daha sıkı önlemlerin gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise, bakanların günlük Covid ölümleri, vaka sayıları ve hastaneye yatışları kaygıyla izlediğini ve kuralların sürekli gözden geçirildiğini söyledi.

Son verilere göre Pazartesi günü Birleşik Krallık genelinde 529 kişi, Covid testinin pozitif çıkmasından sonraki 28 gün içinde hayatını kaybetti ve 46 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 32 bin 200'den fazla.

Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick, Londra'daki hastaneler Covid vakalarıyla başa çıkmakta zorlanırken, 185 itfaiyeciye ek olarak, 75 polis memurunun da ambulans sürüş eğitimi aldığını belirtti.

Dick, Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda da, virüsün hızla yayılmasına karşın, polis memurlarının büyük partileri, ev partilerini ve bodrum katlarda düzenlenen kumar buluşmalarını bastığını söyledi.

İngiltere'deki "Kendi bölgende kal" kuralının daha da netleştirilebileceğini belirten Dick "Bu kesinlikle hükümetin değerlendirebileceği bir şey, polis ve halk açısından durumu daha da netleştirebilecek her şey iyi olacaktır" dedi.

Kısıtlama önlemlerine karşı çıkanların Edinburgh'daki eyleminde dört kişi tutuklandı.

Psikolog Prof. Stephen Reicher ise BBC'nin Newsnight programında halkın yüzde 80 ila 90'ının genel olarak kurallara uyduğunu ancak kendini izole etmeye geldiğinde kurallara uyma oranının daha düşük olduğunu belirtti.

Bilim Kurulu'na tavsiyelerde bulunan Davranış Bilimciler Komitesi Üyesi Prof Reichner ise "Sorun insanların kurallara uymaması değil. Çoğu durumda kurallar ya yeterince net değil ya da çok yumuşak. Veya insanlar kendilerinden yapılması istenen şeyi yapmaları için yeterli destek almıyorlar" dedi.

İngiltere'de halen halk sadece gıda alışverişi, egzersiz ya da evden çalışamıyorsa işe gitmek için dışarı çıkabiliyor.

Şu ana dek 2,3 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozları yapıldı.

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