Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de olduğu 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesu, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği yeni salgın hastalıklara hazır olabilmek için uluslararası bir anlaşma imzalanması çağrısında bulundu.

Liderler, dünyanın dört bir yanında yayın yapan bazı gazetelere gönderdikleri çağrı metninde, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın karşı karşıya geldiği en zorlu kriz olduğunu vurguladılar.

Liderler insanlığın başka bir sağlık kriziyle karşı karşıya gelmesinin sadece zaman meselesi olduğuna işaret ettiler ve Covid salgınının, "herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağını" gösterdiğini kaydettiler.

'**İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi**'

İngiltere'de Daily Telegraph, Fransa'da Le Monde, İspanya'da El Pais'in aralarında bulunduğu birçok gazetede yayımlanan mektupta liderler, insanlığın şu an içinde bulunduğu durumu İkinci Dünya Savaşı sonrasına benzetiyor.