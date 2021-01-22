Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili gizemlerden biri, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Sağlık görevlileri, kandaki oksijen seviyesinin hastalar fark etmeden nasıl tehlikeli seviyeye düşebildiğini çözebilmiş değil. Bu duruma "sessiz oksijen yetmezliği" deniliyor.

Bu durumdaki vakalar, hastaneye kaldırıldıklarında, düşündüklerinden çok daha hasta durumda olabiliyorlar ve etkili müdahale için geç kalınmış olabiliyor.

Ancak nabız oksimetresi adı verilen ve İngiltere'de satış fiyatı yaklaşık 20 sterlin (Türkiye'de ise 35 ila 150 TL arasında değişiyor) olan bir oksijen ölçüm aleti, hayat kurtaran bir çözüm olabilir.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yüksek risk grubundaki Covid hastaları için bu teknolojiden faydalanmaya başladı.

Oksijen seviyesi nasıl olmalı?

Sağlıklı bir insanın kandaki oksijen seviyesi %95 ile %100 aralığında.

Hampshire Hastanesi'nden Doktor Matt Inada-Kim, "Bazı hastaları 70'li değerlerde hastaneye yatırmışlığımız oldu" diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

BBC'ye konuşan Inada-Kim, "Bu son derece korkutucu bir çerçeve çizdi ve biz, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda yeniden düşünmeye itti" dedi.