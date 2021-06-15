Covid: AB vatandaşlarının üçte biri pandemide 'sağlık hizmetlerine ulaşmak için kişisel bağlantılarını kullandı'

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırması, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid pandemisi ile mücadelede yaşanan zorlukların sağlık hizmetlerinde yolsuzluğa zemin oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, AB ülkelerinde neredeyse her üç kişiden biri tedavi ve aşı gibi sağlık hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantılarını kullandı.

Katılımcıların yüzde 6'sı ise bu hizmetlere ulaşmak için rüşvet verdiğini kabul etti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Delia Ferreira Rubio, "Bir sağlık krizi sürerken kamu hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantıların kullanılması, rüşvet vermek kadar zarar verici olabilir" dedi.

'**Sağlıkta rüşvet en çok Romanya ve Bulgaristan'da**'

Şeffaflık Derneği'nin "Küresel Yolsuzluk Barometresi" anketine, 27 AB ülkesinden 40 binden fazla kişi katıldı.

Anketin sonuçlarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

AB ülkelerinde yaşayan yaklaşık 10 kişiden 3'ü (106 milyon kişi) kamusal hizmetlere ulaşmak için rüşvet verdi ya da kişisel ilişkilerini kullandı

Covid pandemisinden etkilenen AB vatandaşlarının yüzde 6'sı tedavi ya da aşı gibi sağlık hizmetleri için rüşvete başvurdu, yüzde 29'u da kişisel ilişkilerini kullandı,

Sağlık sektöründe rüşvet olayları en çok Romanya'da (yüzde 22) ve Bulgaristan'da (yüzde 19) görüldü,

Kişisel bağlantılarını kullananların oranı Çek Cumhuriyeti (yüzde 54) ve Portekiz'de (yüzde 46) en yüksekti,

Bazı ülkelerde siyasetçiler Covid krizini demokrasiyi zayıflatmak için bir fırsat olarak gördü, bazıları da kendi çıkarları için kullandı,

Katılımcıların önemli bir bölümü, Covid'le mücadelede hükümet yetkililerinin şeffaf davranmadığı görüşünü paylaştı. Fransa, Polonya ve İspanya'da bu görüşe katılanların oranı yaklaşık yüzde 60.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Rubio, "AB çoğu zaman dürüstlüğün kalesi olarak görülür ancak bu bulgular, bölgede yer alan ülkelerin yolsuzluğun sinsi etkilerine karşı hâlâ korunmasız olduğunu ortaya koydu" dedi.