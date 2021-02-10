HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid: AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor

Covid: AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor

10.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor

AB liderleri, Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken, önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısı yaptı. Fransa, ülkeye giriş için seyahatten önceki 72 saat içinde alınmış PCR test sonucunu zorunlu hale getiriyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken, önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısı yaptı.

AB liderleri, Perşembe gecesi yaklaşık dört saat süren zirve toplantısında pandemi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri ele aldı.

Zirvenin ardından bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hem ülkelerin kendi içinde hem de diğer ülkelere zaruri olmayan nedenlerden dolayı yapılacak seyahatlerden güçlü bir şekilde vazgeçirmemiz gerekiyor" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanmasına ilişkin ek kısıtlayıcı önlemlere gerek duyulabileceğini ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Von der Leyen ve Michel, ek önlemlerle ilgili koordinasyon çalışmalarının "önümüzdeki günlerde de" devam edeceğini belirtti.

AB yetkilileri, pandeminin ilk dalgasının görüldüğü 2020 baharında bazı ülkelerin paniğe kapılarak sınırlarını tek taraflı kapattığını ve bunun da hem seyahatler hem de ekonomik faaliyetlerle ilgili kaos yarattığını anımsatarak, bu kez benzer bir durumun tekrarlanmasından kaçınmak istediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Ortak pazarın işlevselliğin korumak büyük önem taşıyor" dedi ve AB'yi "tek bir epidemiyolojik bölge" olarak tanımladı.

Von der Leyen, "Bu virüsü sınırları tamamen kapatmak yerine yalnızca nokta atış önlemler alarak kontrol altına alabiliriz" dedi.

AB

'Koyu kırmızı bölgeler'

AB liderleri zirve toplantısında, Schengen bölgesine dahil ülkeler arasındaki sınırların kapanmasını önlemek amacıyla test sayısının artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Von der Leyen, AB içerisinde Covid-19 vakalarının yoğun olduğu yerlerin "koyu kırmızı" bölge olarak tanımlanacağını ve buralardan gelecek olan kişilere test ile karantina zorunluluğunun getirilebileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Koyu kırmızı bölge, virüsün çok hızlı bir şekilde bulaştığı yerleri tanımlayacak" dedi.

AB Konseyi Başkanı Michel de, liderlerin zirvede seyahat belgesi olarak kullanılmak üzere ortak bir aşı sertifikası uygulamasına başlama konusunu ele aldıklarını aktardı.

Michel, "Aşı sertifikası meselesini de ele aldık ve bu sertifikaların tıbbi nedenlerle dahil edilmesini sağlayacak ortak unsurlar üzerinde uzlaşma sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve daha sonraki aşamalarda bu sertifikanın hangi koşullar altında kullanılabileceğine bakabiliriz" diye konuştu.

Fransa'dan seyahat öncesi PCR testi zorunluluğu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede Pazar gününden itibaren diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere ülke dışından gelen herkes için seyahat öncesi PCR testi yaptırılmasının zorunlu hale getirileceği bilgisini verdi.

Macron, testin seyahatten en geç 72 saat önce yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, işi nedeniyle sınır geçen ve kara taşımacılığında çalışanların test zorunluluğundan muaf tutulacağını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilirCovid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Elektronik sigara uyarısı: Koronavirüs riskini 5 kat artırıyor!

Dikkat! E-sigara masum sanılıyor ama...

Covid-19 uyarısı: Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

Koronavirüs, psikolojik rahatsızlıkları da tetikledi

Koronavirüs bu hastalıkları da tetikledi

Gözün sinsi düşmanı: Sarı Nokta hastalığı nedir, neden olur?

Farkında değiliz ama yediklerimiz o hastalığı yavaşlatıyormuş!

Ameliyat 2 saat sürdü! 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

C vitamini ile bağışıklığınızı güçlendirin, daha güçlü hissedin

Bu takviye ile kendinizi daha dinç ve güçlü hissedeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.