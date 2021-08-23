HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi

Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi

23.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık ayında acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech firmasının Covid-19 aşısına tam onay verdi. Pfizer-BioNTech aşısı, ABD'de koronavirüse karşı tam onay alan ilk aşı oldu.

Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık ayında acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech firmasının Covid-19 aşısına tam onay verdi. Pfizer, ABD'de koronavirüse karşı tam onay alan ilk aşı oldu.

16 yaş ve üzerindekiler için tam onay alan Pfizer aşısı, üç hafta arayla yapılan iki doz şeklinde uygulanıyor.

FDA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 44 bin kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu aşıya onay verildiği ve aşının Covid'i önlemede yüzde 91 etkili olduğu belirtildi. Aşı, Comirnaty adıyla piyasaya sürülecek.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'de 201 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını oldu; bu, 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 71'ine tekabül ediyor. İkinci doz aşı olanların sayısı ise 170,8 milyonu aştı. Bu ise nüfusun yüzde 51,5'ini oluşturuyor.

92 milyon kişiye Pfizer aşısı yapıldığı belirtiliyor.

FDA, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere uygulanmak üzere Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü takviye dozu için de bu ay onay vermişti.

ABD'de acil durum onayı alarak kullanıma giren diğer aşılar ise Moderna ve Johnson&Johnson'ın ürettiği Janssen aşıları. Ancak bu aşılar daha önce acil kullanım onayı almalarına rağmen henüz FDA'dan tam onay alamadı.

aşı

Halk sağlığı yetkilileri, FDA'nın Pfizer/BioNTech'in aşısının onaylamasının, aşıya şüpheyle yaklaşan kesimleri ikna etmesini umuyor. ABD'de aşı şüpheciliği ülkenin koronavirüse karşı mücadelesinin aksamasına neden oluyor.

FDA yetkilisi Janet Woodcock, aşının güvenlik, etkinlik ve imalar kalite standartlarının yüksek olduğunu belirterek, halkın aşıya "güven duyabileceğini" belirtti.

Pfizer aşısının, 12-15 yaşındaki çocuklar için de acil kullanım onayı devam ediyor.

ABD'de aşılar ücretsiz yapılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
PARTNER"Konuşursam ayıp olur!""Konuşursam ayıp olur!"
Almanya duyurdu: Türkiye'yle görüşüyoruzAlmanya duyurdu: Türkiye'yle görüşüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Denizde yüzerken pitbull saldırısıyla hayatını kaybetti

Denizde yüzerken pitbull saldırısıyla hayatını kaybetti

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş çağrı

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş çağrı

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.