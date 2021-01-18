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Covid: ABD medyasına göre koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü California'da hızla yayılıyor

18.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Covid: ABD medyasına göre koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü California'da hızla yayılıyor

San Francisco Chronicle gazetesinin haberine göre L452R olarak adlandırılan virüs varyantı, İngiltere'de görülen ve virüsün mutasyona uğramamış haline kıyasla daha hızlı yayıldığı belirtilen B.1.1.7'den farklı. California Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Prof. Dharles Chiu, San Francisco ve Santa Clara'da görülen varyantın pandeminin başlangıcında Danimarka'da ortaya çıktığını ve daha sonra California ve diğer bazı eyaletlerde görüldüğünü söyledi.

ABD'nin California eyaletinde, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün hızla yayıldığı bildiriliyor.

San Francisco Chronicle gazetesinin haberine göre L452R olarak adlandırılan virüs varyantı, İngiltere'de görülen ve virüsün mutasyona uğramamış haline kıyasla daha hızlı yayıldığı belirtilen B.1.1.7'den farklı.

California Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Prof. Dharles Chiu, San Francisco ve Santa Clara'da görülen varyantın pandeminin başlangıcında Danimarka'da ortaya çıktığını ve daha sonra California ve diğer bazı eyaletlerde görüldüğünü söyledi.

Ancak kamu sağlığı uzmanları, bu varyantın California'da hızlı bir şekilde yayıldığı uyarısında bulundu.

'Örneklerin yüzde 25'inde bu varyant görüldü'

Prof. Chiu, Aralık ortasındaki araştırmalarında üzerinde çalıştıkları örneklerin yüzde dördünde bu varyantı tespit ettiklerini, bu ayın başlarında bu oranının yüzde 25'e çıktığını söyledi.

Chiu, "California'da gerçek bir sistemli virüs izleme programı bulunmadığı için" örneklemenin yanıltıcı olabileceğini ama varyantın hem kentsel hem de kırsal kesimde eskiye göre daha yaygın olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre L452R hakkında açıklığa kavuşturulması gereken pek çok nokta var. Chiu, bu varyantta virüsün hücrelere tutunmak için kullandığı dikensi proteinlerin mutasyona uğradığını söylüyor.

Bu mutasyonların koronavirüs aşılarının etkinliğini azaltabileceği endişesi var. Fakat uzmanlar bu sonuca varmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Chiu, Pazar günü video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, "Bunlar ilk veriler. Ama bu veriler, varyantın aşılar üzerinde bir miktar etkisinin olabileceği kaygısını gündeme getiriyor" dedi.

Ancak uzmanlar B.1.1.7 varyantında da dikensi proteinin mutasyona uğramasına uzmanlar bunun aşının etkinliğine zarar vereceğini düşünmüyor.

California'da kamu sağlığı uzmanları ve araştırmacılar şimdi L452R varyantının diğer Covid-19 versiyonlarına göre daha bulaşıcı olup olmadığının yanıtını arıyor.

Koronavirüs

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