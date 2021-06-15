Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti

John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de salgının başlangıcından bu yana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 600 bini geçti.

Öte yandan ABD, 33,5 milyondan fazla koronavirüs vakası ile dünyanın en yüksek vaka sayısının da görüldüğü ülke.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 52'si (yaklaşık 173 milyon) ise en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Amerikan nüfusunun yüzde 43'ü (yaklaşık 144 milyon) ise tamamen aşılandı.

Koronavirüs ölümlerinde ABD'yi 488 binden fazla ölüm ile Brezilya ve 377 binden fazla ölümle de Hindistan izledi.

ABD'de 500 bininci ölüm ile 600 bininci ölüm arasında ise yaklaşık 4 ay geçti. Bu da ilk ölümden 100 bininci ölüm arasında geçen süreye yakın. Geçtiğimiz kış vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte 300 bininci ölüm ile 400 bininci ölüm arasında ise 1 aylık bir süre geçmişti.

Nisan ayında 18 yaşın üzerinde yetişkinlerin aşılamaya başlamasıyla günlük 3,4 milyona kadar çıkan aşılama sayısı ise günlük 1 milyon doza düştü.