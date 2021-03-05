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Covid: ABD'de orangutan ve bonobolar üzerinde aşı denendi

05.03.2021 04:51 | Son Güncelleme:
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Covid: ABD'de orangutan ve bonobolar üzerinde aşı denendi

ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı büyük maymunlar üzerinde deney için Covid-19 aşısı yapıldı.

Koronavirüsün goriller arasında tespit edilmesinin ardından, ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı büyük maymunlar üzerinde Covid-19 aşısı denendi.

Kaliforniya eyaletindeki hayvanat bahçesinde yaşayan dört orangutana ve beş bonoboya, veteriner ilaç firması Zoetis tarafından üretilen aşıdan iki doz vuruldu.

Firma, Şubat 2020'de kedi ve köpekler üzerinde aşı geliştirmeye başlamış ve geliştirilen aşı Ekim 2020'de bu hayvanlarda güvenli ve etkili bulunmuştu.

Ancak söz konusu aşı bu yılın Şubat ayına kadar başka hiçbir hayvan üzerinde test edilmemişti.

Hayvanat bahçesinin baş koruma görevlisi Nadine Lamberski, National Geographic'e yaptığı açıklamada, bu aşıyı aslan ve kaplanlar için kullandıklarını belirtti ve büyük maymunları da aşılamanın riske değer olduğunu söyledi.

1994 yılında dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk orangutan olan Karen de aşı yaptıran maymunlar arasında yer aldı.

Ocak ayında hayvanat bahçesindeki 8 gorilde Covid-19 tespit edilmişti. Bu goriller, virüsün tespit edildiği ilk büyük maymunlar olmuştu.

Çevreciler ise büyük maymunlardaki virüs riski için endişeli. Bu endişe özellikle de nesli giderek azalan goriller için yoğunlaşıyor.

Lamberski, aşının başarılı olup olmadığını anlamak için kısa süre içerisinde antikor testinin yapılacağını söyledi.

Virüs, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar ve kaplanlar ile İspanya'daki Barselona Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar da dahil olmak üzere bazı hayvanat bahçelerindeki hayvanlar üzerinde görüldü.

Virüs ayrıca kedi ve köpeklerden, yaban gelinciğinden vizona kadar pek çok hayvanda da tespit edildi. Ancak bu vakalar oldukça nadir.

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