Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor

10 Mart'ta yürürlüğe girecek yeni uygulama, daha önce alınan pek çok kısıtlamayı iptal ediyor. Yüzde yüz kapasiteyle açılacak işletmeler kendi alacağı kararlarla kapasitelerini sınırlayabilecek veya ek güvenlik önlemleri uygulayabilecek.

Abbott, "Covid birden ortadan kaybolmadı ama eyalet kısıtlamalarına artık daha fazla gerek yok" dedi.

Bir süredir partisinden kısıtlamaları sürdürmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Abbott yaptığı açıklamada, "Çok fazla Teksaslı istihdam fırsatlarından mahrum bırakıldı. Küçük işletmeler faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyerek kararı almadaki gerekçesini açıkladı.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Teksas'ta bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 43 binden fazla ölüm kaydedildi. Eyalet, koronavirüs ölümleri sıralamasında da üçüncü.

Teksas'ta bugüne kadar yaklaşık 5,7 milyon kişi aşılandı.

Başkan Joe Biden'in yönetimi ise kısıtlamalarının hala gerekli olduğunu açıkça belirtiyor.

Analiz: Karar, Beyaz Saray'la ilişkilerde bir test

BBC Muhabiri Angelica Casas - San Antonio, Teksas

Vali Abbott'un açıklamaları Teksaslılar için sürpriz değil.

Eyaletin salgına yönelik tepkisi başından beri politikti. Abbott, Trump'ın kısıtlama kararları almadaki rahat yaklaşımını destekledi. Ancak bu da şehirdeki Demokrat Partili siyasetçilerde gerginlik yarattı.

Ekonomi kontrolüne karşı salgın kontrolü. Ya da kişisel özgürlüklere karşı maske zorunluluğu. Eyalet politikacılarının yaklaşımları da önleyici olmaktan çok tepkisel oldu.

Ama bir yıl sonra bile eyalette pek bir şey değişmedi. Ölü sayısı ve mevcut vaka oranı hala ABD içinde en tepelerde. Bu yüzden Abbott'u eleştirenler onun bilimsel kararlar almadığını söylüyor.

Bu nedenle karar eyalet için bir sınav olacak. Ama benzer bir sınav da selefine göre pandemiyi daha ciddiye alan Biden ile Abbott arasındaki ilişkide olacak.

Diğer eyaletlerde durum nasıl?

ABD'de halk sağlığı politikalarını eyaletler kendileri belirliyor. Pandeminin başlamasıyla pek çok eyalet de kısıtlama kararları aldı.