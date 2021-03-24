Covid: AKP Kongresi'ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım, sosyal medyada tepki çekti

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi pandemi önlemlerine rağmen büyük bir katılımla başladı. Kongre'den gelen kalabalık görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bundan önce AKP il kongrelerinde de kalabalıkların toplanması muhalefetin tepkisini çekmişti.

Erdoğan 15 Şubat'taki Rize İl Kongresi'nde, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu" demişti.

Bugün de #lebaleb, Twitter'da en çok kullanılan etiket oldu.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya salondaki kalabalık ile ilgili olarak canlı yayında yaptığı tespitte, "Salon kalabalık, dışarısı çok kalabalık, öyle maske, mesafe diye bir şey yok. Kimsede virüs yok, korona derdi yok. Umarım buradan çok kötü bir sonuç çıkmaz" dedi.

Sosyal medyada ise sokakta vatandaşlara polislerin ceza yazdığı anımsatılarak Kongre'ye maskesiz katılan partililere tepki gösterildi.

Girişimci Can Gürses attığı tweetinde, "Ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüs dolusu insan başkentte kapalı bir salonunun içinde saatlerce kaynaşıp sonra yine ülkenin dört yanına dağılacak" dedi.