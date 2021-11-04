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Covid: Almanya'da vakalar rekor kırdı, WHO Avrupa için uyarıda bulundu

04.11.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da son 24 saatte 34 bine yakın Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Bu, pandeminin başından beri en yüksek sayı oldu. Avrupa'da pek çok ülke de vaka ve ölüm sayılarında yeni zirvelerle karşı karşıya.

Covid: Almanya'da vakalar rekor kırdı, WHO Avrupa için uyarıda bulundu

Almanya'da son 24 saatte 34 bine yakın Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Bu, pandeminin başından beri en yüksek sayı oldu. Avrupa'da pek çok ülke de vaka ve ölüm sayılarında yeni zirvelerle karşı karşıya.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bunun "aşısızların pandemisi olduğunu" söyledi.

Almanya'da aşı olmamış 16 milyon kişi bulunuyor.

Hastanelerdeki doluluk oranı ise bahar aylarındaki seviyesine çıkmış değil.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da Şubat ayına kadar Avrupa genelinde 500 bin kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, bunun aşı olmayanlardan kaynaklanacağını söyledi.

Orta Asya'daki bazı eski Sovyet ülkelerini de içeren WHO'nun Avrupa bölgesinde bugüne kadar 1,4 milyon Covid-19 ölümü kayıtlara geçmişti.

WHO'dan Maria Van Kerkhove son dört haftada, çok sayıda aşının mevcut olmasına rağmen kıtadaki vakaların yüzde 55 arttığını söyledi.

WHO'dan Mike Ryan da Avrupa'da yaşananların tüm dünya için bir uyarı olduğunu ekledi.

Almanya'daki sağlık yetkilileri vakalardaki büyük artışın ölüm sayılarını ve hastanelerdeki doluluk oranını artırmasından endişe ediyor.

Ülkede son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir hafta önce 126'ydı.

Almanya'da 60 yaş üzeri 3 milyon kişinin henüz aşılanmamış olması en büyük risk olarak görülüyor.

Ülkedeki restoran ve kafelere aşılanma veya hastalık geçirme belgesiyle girilebiliyor. Bazı mekanlara negatif test sonucuyla girmek de mümkün.

Avrupa'da başka ülkeler de Covid-19 vakalarında yeni bir zirveyi yaşıyor.

Geçen hafta boyunca Rusya'da 8 bin 100, Ukrayna'da ise 3 bin 800'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm kayıtlara geçti.

İki ülkede de aşılama oranı çok düşük.

Romanya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı bu hafta 591 ile rekor kırdı.

Hollanda hükümeti de hastaneye yatışların bir haftada yüzde 31 artması nedeniyle bazı mekanlarda maske zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi önlemleri geri getireceklerini açıkladı.

Macaristan'da günlük vaka sayısı bir hafta içinde ikiye katlanarak 6 bin 268'e çıktı.

Hırvatistan'da Perşembe günü 6 bin 310 vaka ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Slovakya'da günlük vaka sayısı bugüne kadarki en yüksek ikinci zirvesine ulaşırken Çekya'da da bahar aylarındaki seviyelere yükseldi.

Letonya Pazartesi'nden itibaren üç ay boyunca olağanüstü hal önlemlerini devreye sokacağını açıkladı.

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