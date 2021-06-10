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Covid aşı haritası: Hangi ülkede, kaç kişi aşılandı?

10.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konu aşılama olunca dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan aynı soruyu soruyor: Bana ne zaman sıra gelecek?

Covid aşı haritası: Hangi ülkede, kaç kişi aşılandı?

Konu aşılama olunca dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan aynı soruyu soruyor: Bana ne zaman sıra gelecek? Az sayıda ülkede yetkililer bu konuda belli bir takvim ve hedefler belirlemiş bulunuyor ama dünya genelinde tablo net olmaktan epey uzak. O halde, bildiklerimiz neler?

Dünyayı Covid-19'a karşı aşılamak bir ölüm kalım meselesi.

Bu, karmaşık bilimsel süreçler, çokuluslu şirketler, hükümetlerin birbiriyle çelişen ve çatışan hedefleri, bürokratik ve yasal engel ve faktörlerle örülmüş bir süreç ve bu nedenle de dünyada aşılamanın hangi hızla ve nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek çok kolay değil.

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Dünyanın birçok yerinde aşılama hız kazanmış durumda. Bazı ülkelerde nüfusun tamamı aşılandı.

Türkiye'de de 10 Haziran tarihi itibarıyla 45 yaş üstünün aşılanmasına başlandı. Şu ana kadar toplam 32 milyon aşı yapıldı. İki doz aşı olanların sayısı ise 13 milyon.

Veri gazeteciliği: Becky Dale ve Nassos Stylianou.

Covid aşı haritası: Hangi ülkede, kaç kişi aşılandı?

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