Covid aşıları: Hangi ülke kaç kişiyi aşıladı?

ABD ve İngiltere, aşı geliştirmeye yatırım yapabilen ve sipariş listesinde öne geçebilen ülkeler olarak şu anda sağlam bir aşı stokuna sahip.

Kanada ve Avrupa Birliği ise aşı stoku bakımından onların biraz arkasında yer alıyor.

Düşük gelir grubundaki ülkelerin çoğunda henüz aşılama başlamadı ama aşağıdaki tabloya ülke ülke baktığınızda sizin de görebileceğiniz gibi bazı sürprizler de var.

Kanada, geçen yılın sonlarında nüfusu için gerekli olandan beş kat fazla aşı sipariş ettiği için eleştirilmişti ama aşıların tesliminde aynı ölçüde önceliği alamadıkları görülüyor.

Bunun sebebi Kanada'nın, ABD'de eski Trump yönetiminin aşı ihracatını yasaklayabileceği korkusuyla Avrupa'daki fabrikalarda üretilen aşılara yatırım yapması oldu. Fakat bu hesap yanlış çıktı.

Avrupa'daki aşı fabrikaları taleple başetmekte zorlanıyor ve ihracatı sınırlama-yasaklama tehdidi ABD'den değil Avrupa Birliği'nden geldi.

Agathe Demarais, "Avrupa pazarı yeterli aşıyı bulamadığı sürece Kanada'ya büyük miktarda aşı gönderilmesinin mümkün olamayacağını düşünüyorum" diyor.