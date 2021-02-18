Covid aşısı: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkeye bir doz bile gitmedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" diyerek aşı adaletsizliğine tepki gösterdi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Bu kritik dönemde aşı eşitliği küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini kişileri küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.

https://www.facebook.com/watch/?v=264516221833180

Guterres, G-7 ve G-20 ülkelerinin bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 110 milyonu aşarken, Covid-19'dan en az 2,4 milyon kişi hayatını kaybetti.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini artırmanın yollarını ararken, birçok ülke dışlandığından yakınıyor. Zengin ülkelerde bile aşı sıkıntısı yaşanıyor.