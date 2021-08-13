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Covid aşısı: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü dozu için onay verdi

13.08.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüse karşı bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının takviye dozu için onay verdi.

Covid aşısı: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü dozu için onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüse karşı bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının takviye dozu için onay verdi.

Onay kararı Cuma günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşı kurulu tarafından görüşülecek. Karar, kurul tarafından da onaylanırsa hafta sonu takviye doz aşılar uygulanabilecek.

Uzmanlar, iki doz Moderna ve Pfizer aşılarının ya da tek doz Johnson & Johnson aşılarının, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan bazı insanları yeterince koruyamayacağını söylüyor.

Her üç aşı da şu anda ABD'de acil kullanım izniyle onaylı durumda.

BioNTech şirketi de bu hafta mevcut aşıya dair yayımlanan güncel raporda, üçüncü doz aşının Delta dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığını duyurdu.

FDA'nın kararı organ nakli alıcıları ve kanser hastaları da dahil olmak üzere ülkede yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiliyor.

Amerikan hükümetinin baş sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, takviye doz aşıların yalnızca bağışıklık sistemi düşük olanlar için gerekli olabileceğini söyledi.

FDA Müdürü Janet Woodcock ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni bir Covid-19 dalgasına daha girdiğini ve bağışıklık sistemi zayıf olabilecek insanların ciddi hastalık riski altında olduklarını söyledi.

Woodcock, "Bu yüzden FDA, bu savunmasız grubun üçüncü doz Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarından yararlanabileceğini belirledi" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık problemi bulunmayan sağlıklı kişiler için iki doz aşının şu an için yeterli olacağını belirten Woodcock, herkes için ilave doz aşıların gerekip gerekmeyeceği ile ilgili kapsamlı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de de 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları için üçüncü doz aşılama başladı. İsrail'de de en az beş ay önce aşılanmış olan 60 yaş üstü kişilere ilave doz aşılar uygulanıyor.

Şili'de de Çinli Sinovac aşısının da üçüncü dozu vurulmaya başlandı.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise Eylül ayı itibarıyla ilave doz aşı yapmayı planlıyor.

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