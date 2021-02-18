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Covid aşısı: ABD ordusunda on binlerce asker aşı olmak istemiyor

18.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: ABD ordusunda on binlerce asker aşı olmak istemiyor

ABD ordusu, on binlerce askerin Covid-19 aşısı olmayı reddettiğini açıkladı. Amerikan CBS Televizyonu'nun haberine göre bazı birliklerde aşı yaptıranların oranı üçte bire kadar düştü. Genelkurmay Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro dün Kongre'ye, "İlk veriler, askerlerin üçte ikisinin aşıyı kabul ettiğini gösteriyor" dedi.

ABD ordusu, on binlerce askerin Covid-19 aşısı olmayı reddettiğini açıkladı. Amerikan CBS Televizyonu'nun haberine göre bazı birliklerde aşı yaptıranların oranı üçte bire kadar düştü. Genelkurmay Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro dün Kongre'ye, "İlk veriler, askerlerin üçte ikisinin aşıyı kabul ettiğini gösteriyor" dedi.

Kaiser Ailesi Vakfı'nın yakın bir zaman önce yayımlanan araştırması, ABD halkının yaklaşık 50'sinin aşıyı yaptırmayı kabul ettiğine işaret ediyor.

Ancak Amerikalı askeri yetkililer, giderek daha fazla sayıda askerin, aşı yaptırmamasının kaygı verici olduğunu söylüyor.

Askeri yetkililer, bunun iki nedenle endişe verici olduğunu belirtiyor.

Bunlardan ilki çok sayıda askerin maske takmanın ve sosyal mesafe kurallarına uymanın zor olduğu ortamlarda görev yapması.

İkinci neden ise ABD'deki bazı aşı merkezlerinde aşıların halka askerler tarafından yapılması.

Askeri yetkililer, halka örnek olmasını istedikleri askerlerin kendilerinin aşı yaptırmamasının orduyu zor duruma sokacağını söylüyor.

Bazı subaylar, askerlerin, aşıyla insanlara çip takılıp izleneceği gibi komplo teorilerinden etkilenerek aşı yaptırmak istemediklerini vurguluyor.

'Ordu bize seçenek sundu, ben de reddettim'

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sağlık hizmetleri sorumlusu Tuğgeneral Edward Bailey, bazı birliklerde aşı yaptıranların oranının yüzde 30 olduğunu bazı birliklerde de bu oranın yüzde 50 ile 70 oranında değiştiğini belirtti.

Bailey, askerlerin neden aşı yaptırmak istemediklerine dair birçok gerekçe duyduğunu ifade ederek "En komik bahanelerden biri bir askerin 'Bana ne yapmam gerektiğini her zaman ordu söylüyor. Bana bu kez seçenek sundular, ben de hayır dedim' demesiydi' diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şimdiye kadar kaç askerin aşı yaptırmayı reddettiğini bilmediğini söylüyordu. Pentagon'un dün Kongre'yle bazı bilgileri paylaştığı belirtiliyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi sadece acil kullanıma izin verdiği için aşı yaptırma zorunluluğu yok.

Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri bunun yakında zorunlu olmasını umduklarını söylüyor.

2'nci Filo Komutanı Koramiral Andrew Lewis, "Bu aşamada aşıyı zorunlu yapamayız. Ama yakın zamanda grip aşısında yaptığımız gibi bunda da zorunluluk getirebiliriz" dedi.

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