Covid aşısı: ABD'de Covid aşılarını soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

ABD'de bir eczacı, Covid aşısının insanlara zarar verdiği inancıyla, yüzlerce doz aşıyı soğuk hava deposundan çıkardığını itiraf etti. Aşılar soğuk hava deporunda tutulmadığında etkisini yitiriyor.

Savcılığa göre Wisconsin eyaletinin Grafton bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Steven Brandenburg, eczanedeki iki gece vardiyasında, 570 doz içeren 57 Moderna aşı tüpünü saatler boyu dışarıda sakladıktan sonra yeniden soğuk hava deposuna koydu.

Müdahalenin farkına varılmadan önce, bu tüplerden 57 kişiye aşı yapıldı.

Steven Brandenburg, "başka insanların ölüm tehlikesi veya bedensel hasar görmesi riskini gözetmeksizin tüketici ürünlerine müdahalede bulunmakla" suçlanıyor.

Brandenburg, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

'**Komplo teorilerine inanıyor**'

Savcılıktan yapılan açıklamada, eczacının, birçok komplo teorisine inandığı, "alternatif tarih" anlayışını benimsediği, başta Moderna aşısı olmak üzere genel olarak aşılar konusunda şüpheleri olduğu belirtildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Robert Hughes, "Eczacılar, en fazla güven duyulan mesleklerden biridir. Bu kişi, yetkisini kullanarak en çok ihtiyaç duyulan Covid-19 aşılarına müdahale etmiştir" dedi.

ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının en fazla can aldığı ülke.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de vaka sayısı 25 milyon 445 bini, can kaybı sayısı da 425 bini aştı.

