HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid aşısı: ABD'de Covid aşılarını soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Covid aşısı: ABD'de Covid aşılarını soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

27.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid aşısı: ABD'de Covid aşılarını soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

ABD'de bir eczacı, Covid aşısının insanlara zarar verdiği inancıyla, yüzlerce doz aşıyı soğuk hava deposundan çıkardığını itiraf etti. Aşılar soğuk hava deporunda tutulmadığında etkisini yitiriyor.

ABD'de bir eczacı, Covid aşısının insanlara zarar verdiği inancıyla, yüzlerce doz aşıyı soğuk hava deposundan çıkardığını itiraf etti. Aşılar soğuk hava deporunda tutulmadığında etkisini yitiriyor.

Savcılığa göre Wisconsin eyaletinin Grafton bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Steven Brandenburg, eczanedeki iki gece vardiyasında, 570 doz içeren 57 Moderna aşı tüpünü saatler boyu dışarıda sakladıktan sonra yeniden soğuk hava deposuna koydu.

Müdahalenin farkına varılmadan önce, bu tüplerden 57 kişiye aşı yapıldı.

Steven Brandenburg, "başka insanların ölüm tehlikesi veya bedensel hasar görmesi riskini gözetmeksizin tüketici ürünlerine müdahalede bulunmakla" suçlanıyor.

Brandenburg, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

'**Komplo teorilerine inanıyor**'

Savcılıktan yapılan açıklamada, eczacının, birçok komplo teorisine inandığı, "alternatif tarih" anlayışını benimsediği, başta Moderna aşısı olmak üzere genel olarak aşılar konusunda şüpheleri olduğu belirtildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Robert Hughes, "Eczacılar, en fazla güven duyulan mesleklerden biridir. Bu kişi, yetkisini kullanarak en çok ihtiyaç duyulan Covid-19 aşılarına müdahale etmiştir" dedi.

ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının en fazla can aldığı ülke.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de vaka sayısı 25 milyon 445 bini, can kaybı sayısı da 425 bini aştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
DSÖ'den Moderna aşısına ilişkin uyarı: Hamileler vurulmasınDSÖ'den Moderna aşısına ilişkin uyarı: Hamileler vurulmasın
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Patlayıcı uzmanları aşı fabrikasına çağrıldı

Patlayıcı uzmanları aşı fabrikasına çağrıldı!

Aşı şirketinden Avrupa Birliği'ne şok suçlama!

Aşı şirketinden Avrupa Birliği'ne şok suçlama!

Singapur'da iki camiye saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

2 camiye saldıracağı belirtilen çocuk gözaltına alındı!

Kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

Kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

DSÖ'den Moderna aşısına ilişkin uyarı: Hamileler vurulmasın

DSÖ'den Moderna aşısına ilişkin uyarı: Hamileler vurulmasın

ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın

ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.