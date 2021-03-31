Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor

AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Aşının üreticileri ise faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu savunuyor.

Almanya'da AstraZeneca aşısı vurulan yaklaşık 2,7 milyon kişinin 31'inde kan pıhtılaşması görüldü. Karar, bunun üzerine alındı.

Daha önce Kanada da aşının 55 yaş altına yapılmasını durdurmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı aşının toplum için faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğuna vurgu yapıyor. Aşının üreticileri de bu açıklamaları hatırlatıyor.

Mart ayının başında birçok Avrupa ülkesinde uygulanması durdurulan AstraZeneca aşısı, kan pıhtılaşması vakalarının sayısının çok az olması ve tedavisinin mümkün olduğunun ortaya çıkması üzerine aşılamayı yeniden başlatmıştı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği aşı için İngiliz hükümetinden bir sözcü, aşının güvenilir ve etkili olduğunu, "bugüne kadar binlerce hayat kurtardığını" söyledi: