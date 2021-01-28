HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 ve yaş üstü kişilere yapılmamasını istedi

Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 ve yaş üstü kişilere yapılmamasını istedi

28.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 ve yaş üstü kişilere yapılmamasını istedi

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi. Komisyon, "AstraZeneca aşısı, mRNA aşılarının aksine sadece 18-64 arasındaki kişilere yapılmalıdır" dedi. AstraZeneca'nın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

Almanya Aşı Komisyonu, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.

Komisyon, "AstraZeneca aşısı, mRNA aşılarının aksine sadece 18-64 arasındaki kişilere yapılmalıdır" dedi.

Avrupa İlaç Dairesi kararını yarın açıklayacak

Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca'nın İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verip vermeyeceğinin yarın belli olması bekleniyor.

Alman hükümetine aşı programı konusunda tavsiyeler veren bağımsız komisyon, Avrupa Birliği (AB) makamları tarafından onaylanan BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının güvenlik ve etkinlik oranlarının eşit olduğunu açıkladı.

Komisyonun açıklaması sonrası AstraZeneca'nın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

AB'yle AstraZeneca arasında bir süredir tedarik konusunda gerginlik yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu dün İngiltere'deki milyonlarca doz AstraZeneca aşısının AB'ye yönlendirilmesini talep etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!
26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

En Çok Okunan Haberler

BBC canlı yayınında seks oyuncağı skandalı!

BBC canlı yayınında seks oyuncağı skandalı!

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

İngiltere'den Türkiye açıklaması!

İngiltere'den Türkiye açıklaması!

Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

Kriz büyüyor: Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

Rus mahkemesi Navalny'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

Rus mahkemesinden bomba karar!

30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!

30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.