Covid aşısı: Almanya Başbakanı Merkel, AstraZenaca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağını açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağını söyledi.

Ülkede daha önce Aşı Komisyonu, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını göstermişti.

Bu durum aşının etkinliği ile ilgili kamuoyunda şüphe yaratmış ve pek çok Alman aşıyı olmayı reddetmişti.

Ancak Merkel, Çarşamba günü yaptığı açıklamada güncel çalışmaların aşının tüm yaşlar için uygun olduğuna dair yeterli veriyi sunduğunu söyledi.

Yapılan pek çok çalışma AstraZeneca aşısının yaşlılar üzerinde yüksek oranda etkili olduğunu gösteriyor.

Belçika ve Fransa da aşının yaşlılarda kullanımını hafta başında onaylamıştı.

Almanya nüfusunun yüzde 5'i aşının ilk dozunu oldu.

Merkel ayrıca iki doz aşı arasındaki süreyi tıpkı İngiltere'nin yaptığı gibi mümkün olduğunca uzatarak, daha çok insana ilk doz aşıyı sunmayı hedeflediklerini söyledi.