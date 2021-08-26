HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

26.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en büyük üçüncü havayolu şirketi Delta, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarından ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alınacağını açıkladı. Şirket ayrıca, sadece iki doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalananların, ücretli hastalık izni alabileceğini bildirdi.

Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

ABD'nin en büyük üçüncü havayolu şirketi Delta, 1 Kasım'dan itibaren Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarından ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alınacağını açıkladı.

Şirket ayrıca, sadece iki doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalananların, ücretli hastalık izni alabileceğini bildirdi.

Delta Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, aldıkları önlemlerin ABD genelinde vaka sayıları artarken virüsün "agresif şekilde yayılmasının" yavaşlatılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ed Bastian, önlemlerin şirketin sağlık sigortasına kayıtlı çalışanlarına uygulanacağını belirtti. Bu da, kararlardan şirketin 75 bin çalışanının çoğunun etkilenmesi anlamına geliyor.

Bastian, Covid-19 hastası bir çalışanın hastanede yatışının şirkete 50 bin dolara mal olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Bastian, "Bu ek prim, aşılanmama kararının şirketimiz için yarattığı mali risk sorununu çözmek için gerekliydi. Son haftalarda, B.1.617.2 (Delta) varyantının artışından bu yana, hastanaye yatan Delta çalışanlarının tümü iki doz aşı olmayanlardı" dedi.

A Delta Airlines air hostess

30 Eylül'den itibaren aşı olmayan Delta çalışanları her hafta Covid koronavirüs testi yaptıracak. Şirketin ofislerinde maske takmak zorunda kalacak.

Şu anda tüm Delta çalışanları uçaklarda maske takmak zorunda ancak bu kural şirketin ofislerinde geçerli değil.

United Airlines ve Goldman Sachs ile Microsoft ve Google da, çalışanlarının işe gidebilmeleri için iki doz aşı olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Yatırım devi Vanguard, aşılanan çalışanlarına 1000 dolar ikramiye veriyor.

Amazon ve Apple ise henüz bu konuda bir politika belirlemedi.

Yatırım bankası Credit Suisse aşılanmayan çalışanlarından 7 Eylül'den itibaren evden çalışmasını isterken, ofislere tam dönüşü de Ekim ayına erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptıTüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Devlet Başkanı'ndan şaşkına çeviren açıklama: Göğüsleri küçükDevlet Başkanı'ndan şaşkına çeviren açıklama: Göğüsleri küçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

"Borcum vardı" diyerek gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.