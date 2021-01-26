Covid aşısı: Avrupa Birliği AstraZeneca'yla neden sorun yaşadı, tedarik sorunu çözülebilecek mi?

Avrupa Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, daha önceki açıklamasında, 27 üyeli AB'nin "vatandaşlarını korumak için her türlü adımı atacağını" söylemişti.

AB'den gelen açıklamaları yanıt veren İngiltere'nin Aşılamadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, aşı tedarikinin zorlu olduğunu kabul etmekle birlikte, "AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech'in Şubat ortası ve tabii ki ilerideki hedeflerimiz için yeterli derecede aşı tedarik edeceğinden eminim" dedi.

AstraZeneca'yla yaşanan sorun, ABD ve Almanya tarafından geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının İngiltere'ye tedarikini de etkileyebilir. İngiltere'ye yollanan BioNTech aşıları Belçika'daki tesiste üretiliyor.

Pfizer-BioNTech de aşı tedarikinin azalacağını açıkladı ve bu nedenle AB'deki aşılama hızı yavaşladı.

Kyriakides, AB'de Covid aşısı üreten şirketlerin "üçüncü ülkelere her aşı ihraç etmek istediklerinde önceden haber vermeleri gerekeceğini" belirtti.

Zahawi ise "aşı milliyetçiliği çıkmazı" uyarısı yaptı ve "Tüm dünya güvenli hale gelene dek kimse güvende değil" dedi.

Tüm üye ülkelere toptan aşı tedariki yapan AB'de aşılama sürecinin yavaş olması eleştiri almıştı.

AB ne yapacak?

Stella Kyriakides dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AstraZeneca'yla yapılan görüşmelerin "netlik olmaması ve yetersiz açıklamalar" nedeniyle tatmin edici geçmediğini söylemişti.

Kyriakides, "AB'ye üye ülkeler birlik halinde, aşı geliştiricilerinin uymaları gereken toplumsal ve sözleşmelerden kaynaklanan sorumlulukları var" demişti.

Avrupa Komisyonu üyesi ayrıca AB'nin "aşı teslimatlarının ayrıntılı planlarını" istediğini ve şirketle bir sonraki görüşmenin Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

https://twitter.com/SKyriakidesEU/status/1353805553064153091

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, AB'de ne üretildiğini, neyin gönderildiğini ve dağıtımın adil olup olmadığını bilmenin bir hak olduğunu belirtti.