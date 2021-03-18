Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Oxford-AstraZeneca aşısının 'güvenli' olduğunu açıkladı

Avrupa Birliği'nin ilaç sektörünü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

EMA Genel Müdürü Emer Cooke, Güvenlik Komitesi toplantısı sonrası Amsterdam'da yaptığı açıklamada, "açık bir bilimsel sonuca vardıklarını" söyledi.

AstraZeneca aşısının güvenliği olduğunu vurgulayan Cooke, "Aşı etkildir. Bireysel kan pıhtılaşması vakalarını inceledik ve aşılama sonrası sıradan trombozlardan daha az vaka olduğu sonucuna vardık" dedi.

Bununla birlikte, son günlerde gündeme gelen şikayetlerle aşı arasındaki bağlantının henüz gözardı edilemeyeceğini belirten EMA Genel Müdürü, aşının faydalarının, dezavantajlarına ağır bastığı kanaatine vardıklarını bildirdi.

EMA'ya göre, her gün binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği AB ülkeleri için aşı büyük önem taşıyor.