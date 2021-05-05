Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı'nın Sinovac kararı, Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimalini artırdı

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı için hızlandırılmış incleme süreci başlatması, vizesi olan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması olasılığını güçlendirdi. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, EMA tarafından onaylanmış aşılardan yaptıran herkesin, geldiği ülkeye bakılmaksızın AB üyesi ülkelere sorunsuz seyahat edebilmesini istiyor. Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı, Salı günü Çin merkezli Sinovac Life Sciences adlı şirket tarafından üretilen Covid aşısı CoronaVac için hızlandırılmış inceleme sürecinin başladığını duyurdu. Bu, Türkiye'de de uygulanan aşısının Avrupa'da pazarlanması ve kullanılması için önemli bir adım. Ajans, aşının laboratuvar çalışmaları ve klinik denemelerinin ön sonuçlarına dayanarak bir inceleme yapacak. EMA'ya göre, aşıya ilişkin klinik ve laboratuvar denemelerinin ön sonuçları umut verici. Bu verilere göre CoronaVac, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yol açan SARS - CoV - 2 virüsüne karşı antikor üretimini tetikliyor.

Bu nedenle ajans, Çin aşısının hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Süreç nasıl işleyecek? EMA, aşıya Avrupa'da resmi pazarlama izni verilebilmesi için kapsamlı bir inceleme yapacak. Aşının etkinliği, güvenlik ve kalite bakımından AB standartlarına uyumu gibi özellikleri gözden geçirilecek. Bu inceleme, normal sürecin aksine, daha kısa zamanda sonuçlanacak. İnceleme sürecinin ardından nihai aşama olan aşı pazarlama izni başvurusu gündeme gelecek. Aşının EMA tarafından onaylanması durumunda, Avrupa Komisyonu birkaç saat içinde pazarlama iznini veriyor. EMA, CoronaVac dışında Rusya'da üretilen Sputnik V ile Novavax ve CureVac aşıları için de kapsamlı bir gözden geçirme yapıyor. CoronaVac'ın EMA tarafından onaylanması, bu aşının uygulandığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, vizelerinin olması halinde AB üyesi ülkelere sorunsuz seyahat edebilmesine de olanak sağlayacak. Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?

AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?

Şili'nin Çin aşısı deneyimi Türkiye için hangi açılardan, neden önemli? AB ülkeleri, Avrupa Komisyonu'nun önerisine sıcak bakıyor Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, Avrupa ilaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini öneriyor.