Covid aşısı: Bilim insanlarından İngiltere ve diğer zengin ülkelere 'Aşılarınızı Hindistan'la paylaşın' çağrısı

İngiltere'nin önde gelen bilim insanları, Hindistan gibi düşük gelirli nüfusun fazla olduğu ülkelerde artan koronavirüs vakalarıyla mücadele için Başbakan Boris Johnson ve diğer zengin ülkelerin liderlerine Covid-19 aşılarını paylaşmaları çağrısı yapıyor.

Wellcome Trust Vakfı Yöneticisi Sir Jeremy Farrar, İngiliz Guardian gazetesine yazdığı makalede, İngiltere ve diğer zengin ülkelerin ulusal aşılama programlarına ve Covax'a ek olarak aşılarını dünyanın geri kalanıyla da paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Farrar, İngiltere'nin başı çekmesi gerektiğini belirtip "Nüfusumuzun (Birleşik Krallık nüfusunun) yarısından fazlasını aşıladık, buna Covid-19 nedeniyle en yüksek risk grubunda olanlar da dahil. Aslında İngiltere neredeyse, Covax'ın acil ihtiyaç duyan 120 ülkeye dağıttığı kadar aşı dozunu kendi vatandaşlarına uyguladı" dedi.

Her ülke nüfusundaki en yoksul % 20'lik kesime aşı dağıtımı yapma amacıyla oluşturulan BM destekli Covax programının Mayıs ayına kadar dağıtması planlanan Oxford/AstraZeneca aşı dozlarından yalnızca beşte birlik kesimi teslim edilebildi. Sebebi de küresel tedarikte yaşanan zorluklar ve eksiklikler.