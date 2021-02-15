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Covid aşısı: Çin'de tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeler aşı diye satıldı, 70 kişi gözaltında

15.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: Çin'de tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeler aşı diye satıldı, 70 kişi gözaltında

Çin hükümeti, sahte koronavirüs aşısı üretimi yapan ve satan onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Resmi Şinhua haber ajansına göre, geçen hafta Çarşamba günü itibarıyla gözaltına alınanlar arasında, aşı fiyatlarını yükseltmek ve yasa dışı aşı yapmakla suçlanan kişiler de bulunuyor. Ajansın haberinde, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 21 ayrı aşı dolandırıcılığı vakası tespit edildi.

Çin hükümeti, sahte koronavirüs aşısı üretimi yapan ve satan onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Resmi Şinhua haber ajansına göre, geçen hafta Çarşamba günü itibarıyla gözaltına alınanlar arasında, aşı fiyatlarını yükseltmek ve yasa dışı aşı yapmakla suçlanan kişiler de bulunuyor.

Ajansın haberinde, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 21 ayrı aşı dolandırıcılığı vakası tespit edildi.

58 bin doz sahte aşı

Bu gruplardan birinin 58 bin doz şişelenmiş tuzlu su ya da maden suyu satarak 18 milyon Yuan (yaklaşık 2,8 milyon dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Çetenin lideri olduğu öne sürülen Kong soyadlı kişinin 25 Aralık'ta gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin de, hastaneler dahil olmak üzere bazı yerlere yüksek fiyatla sahte aşı sattıkları ve Afrika'ya aşı kaçırdıkları belirtiliyor.

Çinli yetkilere göre, aşının gerçek olup olmadığının anlaşılması için aşıdan önce kutulardaki bar kodunun okutulması gerekiyor. Ancak hastanelerde bunun yapılmamış olabileceği söyleniyor.

Çin'de geçen hafta Salı günü itibarıyla öncelikli gruplardan 40 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Koronavirüs

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