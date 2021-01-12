Covid aşısı: CoronaVac hakkında farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac için açıklanan dört farklı korunma oranının uzmanların kafasını karıştırdığını yazdı.

Haberde, Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği aşıyı halka yapmak için en hızlı adımların atıldığı Endonezya'da Covid-19'a karşı yüzde 65'lik bir etkinlik oranının bildirildiği kaydedildi. Ancak Endonezya'daki denemelere 1620 kişinin katıldığı ve bu testlerin anlamlı sonuçlar almak için çok küçük olduğu belirtiliyor.

Bloomberg'e göre Türkiye'deki denemelerde ise yüzde 91,25'lik etkinlik oranının açıklandı fakat yeterli bir sonuca varabilmek için çok küçük kapsamlı bir test yapıldı.

13 bin kişiyle CoronaVac aşısının en geniş kapsamlı denemesinin yapıldığı Brezilya'da ise kamuoyuna farklı etkinlik oranlarının açıklandığı vurgulanıyor.

Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı Butantan Enstitüsü, aşının Covid-19'un hafif geçirilmesini yüzde 100, orta şiddette ve ağır geçirilmesini yüzde 78 oranında engellediğini açıklamıştı.

Ancak Bloomberg, Brezilyalı bir internet sitesinin adını açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberde "gerçek" etkinlik oranının yüzde 50 ila 60 olduğunu bildirdiğini söylüyor.