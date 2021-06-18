Covid aşısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşılama neden yavaş ilerliyor?

Türkiye'de aşılama hızı son günlerde arttı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşılama oranının diğer bölgelere kıyasla daha düşük olduğu görülüyor.

16 Haziran Çarşamba günü itibarıyla iki bölgede 23 ilde toplam 3,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu rakam, ikinci doz aşı yapılan 1 milyon 350 bin kişiyi de kapsıyor.

Nüfusu 15 milyona yaklaşan iki bölgede 18 yaşın üzerindeki herkesin, yani 9 milyonu aşkın kişinin aşılanabilmesi için, 18 milyon dozdan fazla aşı yapılması gerekiyor.

Tabip Odaları: Güvensizlik önemli bir faktör

Diyarbakır, Şırnak ve Van Tabip Odaları, bölgede aşılamanın yavaş ilerlemesinde, aşı reddinin ve yapılan resmi açıklamalara duyulan güvensizliğin etkili olduğunu savunuyor.

Tabip odaları buna ek olarak, okuma yazma ve Türkçe bilmeyenler için randevu sisteminin ciddi bir sorun olduğunu da belirtiyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Elif Turan, sahadan edindiği gözlemler sonucu ciddi bir aşı karşıtlığı olmasa da, aşıya karşı güvensizlik olduğunu söylüyor:

"Pandemi süreci güven verecek şekilde yönetilemediği için bu durum aşılamaya da yansıdı. Aşı için gereken toplumsal bilgilendirme yapılamadı. Bölgede daha önce bozuk kızamık aşıları nedeniyle SSP vakaları yaşanmıştı. Bu tür durumlar da aşılara karşı bir hassasiyete neden oldu ve güvensizlik yarattı."